Seghezzi Adapt | “Nelle imprese italiane scarsa cultura su importanza manager”

(Di giovedì 22 aprile 2021) “Dai dati europei che abbiamo analizzato per il secondo report di Labour Issues, realizzato da Cida ee che uscirà tra qualche giorno, emerge unaiale ossia unadellesulla necessità di dover ricorrere alle figure deiper strutturarsi e svolgere le proprie attività”. Lo ha detto Francesco, presidente Fondazione, nel corso della presentazione del primo Rapporto Cida-Censis “Il valore deiper tornare a crescere nel benessere-Perché con piùla Pa sarebbe subito pronta per la buona gestione dei fondi Ngeu e non solo”. Labor Issues è un rapporto trimestrale sul lavoro realizzato da Cida in ...

Adnkronos

"Ci siamo occupati dei numeri dei dirigenti in Italia paragonati al contesto europeo", ha spiegato Francesco, presidente Fondazione. In pratica, analizzando i dati Eurostat, risulta ..."Ci siamo occupati dei numeri dei dirigenti in Italia paragonati al contesto europeo", ha spiegato Francesco, presidente Fondazione. In pratica, analizzando i dati Eurostat, risulta ...ROMA (ITALPRESS) – Per gli italiani la managerialità è un valore, e poiché la Pubblica amministrazione è decisiva per il buon esito del Next Generation Eu, è tempo di iniettare figure e culture manage ...In Italia i manager sono pochi (3,5 su 100 dipendenti, contro il 10% di altri Stati) Nella Pubblica amministrazione convivono ancora sacche di inefficienza con punte d’eccellenza Per il buon esito del ...