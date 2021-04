Advertising

zazoomblog : Seghezzi (Adapt): Nelle imprese italiane scarsa cultura su importanza manager - #Seghezzi #(Adapt): #Nelle… - zazoomblog : Seghezzi (Adapt): Nelle imprese italiane scarsa cultura su importanza manager - #Seghezzi #(Adapt): #Nelle… - TV7Benevento : Seghezzi (Adapt): 'Nelle imprese italiane scarsa cultura su importanza manager'... - adaptland : RT @RadioRadicale: #Lavoro: il tema non è più la perdita della quantità dei posti di lavoro, ma la loro qualità. @francescoseghez sul futu… - RadioRadicale : #Lavoro: il tema non è più la perdita della quantità dei posti di lavoro, ma la loro qualità. @francescoseghez sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Seghezzi Adapt

Metro

Ne parla Francesco, Presidente della Fondazione, che proprio di lavoro e relazioni industriali si occupa. E di riflesso anche di questioni sociali importanti come il rapporto tra ...'Il grande flusso è stato tra occupati e inattivi', ha commentato ieri Francesco, presidente della Fondazionevia Twitter. Sotto la lente del giuslavorista anche la diminuzione dell'..."Dai dati europei che abbiamo analizzato per il secondo report di Labour Issues, realizzato da Cida e Adapt e che uscirà tra qualche giorno, emerge una scarsa cultura manageriale ossia una scarsa cult ...Conduce: Valeria Manieri (Radio Radicale). In collegamento: Francesco Seghezzi, Presidente della Fondazione Adapt ...