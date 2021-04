Seghezzi Adapt | Nelle imprese italiane scarsa cultura su importanza manager

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos/Labitalia) - "Dai dati europei che abbiamo analizzato per il secondo report di Labour Issues, realizzato da Cida ee che uscirà tra qualche giorno, emerge unaiale ossia unadellesulla necessità di dover ricorrere alle figure deiper strutturarsi e svolgere le proprie attività". Lo ha detto Francesco, presidente Fondazione, nel corso della presentazione del primo Rapporto Cida-Censis "Il valore deiper tornare a crescere nel benessere-Perché con piùla Pa sarebbe subito pronta per la buona gestione dei fondi Ngeu e non solo''. Labor Issues è un rapporto trimestrale sul ...