‘Security’ | il film con Marco D’Amore presto su Sky e NOW

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 22 aprile 2021) Security, ildi Peter Chelsom cone Silvio Muccino ambientato a Forte Dei Marmi arriveràin anteprima su Sky e NOW È stata annunciata l’imminente uscita in prima assoluta su Sky e NOW del nuovo“Security”, diretto da Peter Chelsom, famoso per aver già direttocome Serendipity, Shall We Dance?, Hannah Montana. Il, Sky Original, prende ispirazione dall’omonimo romanzo di Stephen Amidon (Mondadori), che il pubblico dei lettori ha imparato ad amare con il libro di successo Il capitale umano. La storia è ambientata in estate a Forte dei Marmi, considerata una cittadina tranquilla, un vero angolo di paradiso per i suoi cittadini benestanti. Ma in inverno la città cambia il suo aspetto, le giornate si accorciano e le notti si ...