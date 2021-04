Scuole, ristori e il caso Grillo: le parole del Sindaco Mastella (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, è intervenuto a margine della presentazione del progetto “Asia Educational“, promosso dall’ Asia di Benevento, tenutasi a Palazzo Mosti, con tema l’educazione alla sostenibilità mediante progetti all’interno delle Scuole. “C’è confusione sulle Scuole, tutto è delegato a noi sindaci, anche se la responsabilità non è nostra”. Inizia così l’intervento del Sindaco Mastella in merito alla disposizione delle Scuole del capoluogo sannita. “Si chiude solo tenendo conto del dato di allert, ieri così è stato riferito alla riunione in Prefetto. Prima di chiudere le Scuole qui a Benevento ho atteso disposizioni e numeri concreti da parte dell’Asl, a differenza del ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ildi Benevento, Clemente, è intervenuto a margine della presentazione del progetto “Asia Educational“, promosso dall’ Asia di Benevento, tenutasi a Palazzo Mosti, con tema l’educazione alla sostenibilità mediante progetti all’interno delle. “C’è confusione sulle, tutto è delegato a noi sindaci, anche se la responsabilità non è nostra”. Inizia così l’intervento delin merito alla disposizione delledel capoluogo sannita. “Si chiude solo tenendo conto del dato di allert, ieri così è stato riferito alla riunione in Prefetto. Prima di chiudere lequi a Benevento ho atteso disposizioni e numeri concreti da parte dell’Asl, a differenza del ...

Advertising

anteprima24 : ** #Benevento - #Scuole, #Ristori e il caso Grillo: le parole del Sindaco Mastella ** - garidan : C'è anche la storia di una impresa che affitta tendoni e strutture temporanei per sagre e spettacoli. Venne il COVI… - FGalloni : @vDoodoooooo @MMmarco0 In Olanda bar e ristori chiusi da ottobre, negozi dal 15 dic. e riaperti 1 mese e mezzo fa s… - MalviciniMaria : RT @ardigiorgio: Avvisate draghi che con questo decreto i bambini a maggio restano a casa. Poi non desse la colpa alle regioni, alla varian… - riva_francesco : RT @ardigiorgio: Avvisate draghi che con questo decreto i bambini a maggio restano a casa. Poi non desse la colpa alle regioni, alla varian… -