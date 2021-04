Scuola, italiani divisi sul ritorno in presenza: i risultati del sondaggio (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGli italiani la pensano diversamente sul ritorno in presenza a Scuola. Dal sondaggio effettuato Emg-Different per Adnkronos emerge che il 46% degli intervistati si è detto d’accordo a un ritorno in presenza a Scuola per ogni ordine e grado, mentre il 45% si è detto contrario e il 9% ha preferito non rispondere. Questi i dati del sondaggio riportati da Adnkronos: “Tra i favorevoli, il 46% sono uomini e il 47% sono donne, mentre, quanto alla suddivisione geografica, al centro si registra la percentuale più alta di chi vuole il ritorno presenza (59%), contro il 48% del nord est, il 47% delle Isole, il 46% del nord ovest e il 36% del Sud. La fascia d’età con la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGlila pensano diversamente sulin. Daleffettuato Emg-Different per Adnkronos emerge che il 46% degli intervistati si è detto d’accordo a uninper ogni ordine e grado, mentre il 45% si è detto contrario e il 9% ha preferito non rispondere. Questi i dati delriportati da Adnkronos: “Tra i favorevoli, il 46% sono uomini e il 47% sono donne, mentre, quanto alla sudone geografica, al centro si registra la percentuale più alta di chi vuole il(59%), contro il 48% del nord est, il 47% delle Isole, il 46% del nord ovest e il 36% del Sud. La fascia d’età con la ...

