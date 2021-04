**Scuola: Giannelli (presidi), 'standard mascherine sia garantito da autorità commissariale'** (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Il numero delle mascherine distribuite alle scuole "è molto elevato, può accadere che ci siano partite meno soddisfacenti di altre. Ma lo standard di qualità dovrebbe essere garantito dal produttore e dall'autorità commissariale, non può presentare difficoltà come quelle denunciate nei video dagli studenti. Una mascherina che ha cattivo odore viene indossata di malavoglia. L'attenzione va data anche a questi fattori". E' il commento all'Adnkronos di Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi, ai video virali sui test di sicurezza e sulla qualità delle mascherine date in dotazione alle scuole, postati dagli studenti sui social. Giannelli prosegue: "Finché non ci sarà immunità di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Il numero delledistribuite alle scuole "è molto elevato, può accadere che ci siano partite meno soddisfacenti di altre. Ma lodi qualità dovrebbe esseredal produttore e dall', non può presentare difficoltà come quelle denunciate nei video dagli studenti. Una mascherina che ha cattivo odore viene indossata di malavoglia. L'attenzione va data anche a questi fattori". E' il commento all'Adnkronos di Antonello, presidente dell'Associazione nazionale, ai video virali sui test di sicurezza e sulla qualità delledate in dotazione alle scuole, postati dagli studenti sui social.prosegue: "Finché non ci sarà immunità di ...

