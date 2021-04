Scuola | didattica in presenza attorno al 70%

(Di venerdì 23 aprile 2021) “La raccomandazione della Regione per il ritorno degli studenti delle scuole superiori allain, che sarà contenuta in una circolare stilata assieme all’Ufficio scolastico regionale, è quella di dare avvio al rientro di una percentuale di alunnial 70% dei 51mila totali del Friuli Venezia Giulia. Il tutto prestando particolare attenzione alle classi quinte, ovvero circa 10mila ragazzi, che dovranno affrontare l’esame di maturità”. Lo ha confermato l’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen, intervenendo assieme al vicegovernatore con delega a Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, alla Tavolo di confronto con l’Ufficio scolastico regionale e i sindacati dellasul tema della ripartenza dellain. In merito alla ...

L'Eco di Bergamo

Si torna a scuola, ma le superiori potranno adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica affinché sia garantita, in zona rossa, la presenza ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75%. Il decreto sulle riaperture invece di calmare le acque agitatissime dei rapporti fra Stato e Regioni ha ottenuto l'effetto di incresparle ancora di più.