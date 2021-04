Scorpione (Di giovedì 22 aprile 2021) Amo le persone che m’ispirano a sorprendermi. Apprezzo quando, con una piccola scossa amichevole, un alleato mi spinge a mettere in discussione il mio modo abituale di pensare o di fare le cose. Mi sento fortunato quando una persona che mi... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 22 aprile 2021) Amo le persone che m’ispirano a sorprendermi. Apprezzo quando, con una piccola scossa amichevole, un alleato mi spinge a mettere in discussione il mio modo abituale di pensare o di fare le cose. Mi sento fortunato quando una persona che mi... Leggi

