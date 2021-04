Scontro sul coprifuoco, le Regioni chiedono un incontro urgente a Draghi. Gelmini: “Tagliandi periodici al dl” (Di giovedì 22 aprile 2021) Le Regioni chiedono un incontro urgente a Draghi sul dl Riaperture. Gelmini: “Il coprifuoco alle 22 non sarà fino al 31 luglio”. ROMA – Le Regioni chiedono un incontro urgente al premier Draghi sul dl Riaperture. Il decreto non sembra convincere gli enti locali e, dopo una riunione convocata dal presidente Fedriga, si è deciso di inviare una lettera a Palazzo Chigi per avere un nuovo vertice prima dell’entrata in vigore del decreto e discutere su coprifuoco e scuola. Molto difficile un cambio in tempi brevi, ma non si esclude un tagliando tra il 7 e il 15 maggio per valutare la possibilità di allentare ancora le misure in base ai dati. Gelmini ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 aprile 2021) Leunsul dl Riaperture.: “Ilalle 22 non sarà fino al 31 luglio”. ROMA – Leunal premiersul dl Riaperture. Il decreto non sembra convincere gli enti locali e, dopo una riunione convocata dal presidente Fedriga, si è deciso di inviare una lettera a Palazzo Chigi per avere un nuovo vertice prima dell’entrata in vigore del decreto e discutere sue scuola. Molto difficile un cambio in tempi brevi, ma non si esclude un tagliando tra il 7 e il 15 maggio per valutare la possibilità di allentare ancora le misure in base ai dati....

Advertising

SkyTG24 : Coprifuoco, è scontro politico. La Lega si astiene sul decreto Covid. Pd: “Irresponsabili” - news_mondo_h24 : Scontro sul coprifuoco, le Regioni chiedono un incontro urgente a Draghi. Gelmini: “Tagliandi periodici al dl” - AlfonsoCelotto : RT @lapinna1: Dalle 14.30 a #timeline @SkyTG24 lo scontro sulle percentuali della scuola in presenza e sul coprifuoco. Con noi Agostino MIO… - tura60 : RT @alexbardi22: @nonkonforme Era ora, a parte i 4 anni di distensione di Trump, la feccia criminale DEM, ha fatto di tutto per trascinare… - _TYPEONEGATIVE_ : RT @alexbardi22: @nonkonforme Era ora, a parte i 4 anni di distensione di Trump, la feccia criminale DEM, ha fatto di tutto per trascinare… -