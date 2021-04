Sci di fondo, Renato Pasini guiderà il settore femminile della Nazionale Italiana (Di giovedì 22 aprile 2021) Si respira aria di cambiamento all’interno della Nazionale Italiana di sci di fondo. I risultati deludenti ottenuti dagli azzurri ai recenti Mondiali e le dimissioni del direttore tecnico Marco Selle ha portato a una rivoluzione nel team tecnico tricolore portando all’arrivo di Alfred Stauder. L’ex allenatore delle squadre giovanili è stato infatti promosso dal presidente Flavio Roda in vista delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 venendo accompagnato da un team di selezionatori fra i quali spicca il nome di Renato Pasini. Reduce dall’esperienza con le ragazze del gruppo “Milano-Cortina 2026”, il 44enne di Gromo ricoprirà il ruolo di responsabile dell’interno settore femminile continuando a seguire anche le promesse del movimento italiano degli sci ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 aprile 2021) Si respira aria di cambiamento all’internodi sci di. I risultati deludenti ottenuti dagli azzurri ai recenti Mondiali e le dimissioni del direttore tecnico Marco Selle ha portato a una rivoluzione nel team tecnico tricolore portando all’arrivo di Alfred Stauder. L’ex allenatore delle squadre giovanili è stato infatti promosso dal presidente Flavio Roda in vista delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 venendo accompagnato da un team di selezionatori fra i quali spicca il nome di. Reduce dall’esperienza con le ragazze del gruppo “Milano-Cortina 2026”, il 44enne di Gromo ricoprirà il ruolo di responsabile dell’internocontinuando a seguire anche le promesse del movimento italiano degli sci ...

Advertising

lucazanon_ : RT @LVentureGroup: ?? #DETalks Gli atleti protagonisti del nostro Programma Digital & Entrepreneurship in Sports con @sks365_group si raccon… - antoniettafeno1 : @taffoofficial Io sono contro la super lega pur essendo juventina ma sbandierare tutti questi sentimenti buonisti… - luciaguglielmi : Sci di fondo italiano in vista della stagione olimpica, ecco i primi cambiamenti - filadelfo72 : Sci di fondo italiano in vista della stagione olimpica, ecco i primi cambiamenti - AngoloNews2018 : Sci di fondo italiano in vista della stagione olimpica, ecco i primi cambiamenti -