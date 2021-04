Scarcerato il marito di Barbara Corvi: della donna non si hanno più notizie dal 2009 (Di giovedì 22 aprile 2021) La vicenda dell’omicidio di Barbara Corvi presenta un’altra novità. Il marito della donna è stato Scarcerato dopo la richiesta della difesa. Omicidio Barbara Corvi, Scarcerato il marito: è accusato di omicidio volontario su notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 aprile 2021) La vicenda dell’omicidio dipresenta un’altra novità. Ilè statodopo la richiestadifesa. Omicidioil: è accusato di omicidio volontario su.it.

