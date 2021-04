Sassuolo, Giacomo Raspadori: doppietta al Milan per prendersi la Serie A (Di giovedì 22 aprile 2021) Una doppietta per farsi ulteriormente conoscere. Due goal per gridare al mondo del calcio che lui c’è e, in silenzio, lavora per diventare un grande calciatore. Giacomo Raspadori del Sassuolo vuole prendersi progressivamente le luci della ribalta in Serie A: la doppietta al Milan è un ulteriore passo. Dopo aver siglato il goal del pareggio contro la Roma nel match del Mapei Stadium, il giovane attaccante della Nazionale italiana Under 21 su è tolto un altro, enorme, sfizio: con la doppietta inflitta al Milan di Stefano Pioli nella cornice dello stadio Giuseppe Meazza, il classe 2000 ha ribaltato la rete iniziale di Çalhano?lu regalando una grande vittoria esterna al Sassuolo. Una prestazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Unaper farsi ulteriormente conoscere. Due goal per gridare al mondo del calcio che lui c’è e, in silenzio, lavora per diventare un grande calciatore.delvuoleprogressivamente le luci della ribalta inA: laalè un ulteriore passo. Dopo aver siglato il goal del pareggio contro la Roma nel match del Mapei Stadium, il giovane attaccante della Nazionale italiana Under 21 su è tolto un altro, enorme, sfizio: con lainflitta aldi Stefano Pioli nella cornice dello stadio Giuseppe Meazza, il classe 2000 ha ribaltato la rete iniziale di Çalhano?lu regalando una grande vittoria esterna al. Una prestazione ...

