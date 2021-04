Sardegna, Solinas e lo staff di 65 persone da 6 milioni di euro l’anno. Le opposizioni: “Priorità della giunta sono le poltrone” (Di giovedì 22 aprile 2021) “Vogliamo una riforma della Regione fondata sulla semplificazione e sulla riqualificazione, anche motivazionale, del personale”. Questo assicurò Christian Solinas l’8 maggio 2019, quando appena eletto si presentò in consiglio regionale per illustrare all’Aula il programma politico del quinquennio a venire. Nel giro di due anni, qualcosa è cambiato. Radicalmente. Per rendersene conto basta scorrere le undici pagine che compongono il disegno di legge 107, proposto dalla giunta a trazione sardo-leghista e attualmente in discussione in consiglio regionale. La preannunciata “semplificazione” si è tradotta nel varo (al momento solo auspicato) di un maxi staff composto da 65 nuovi assunti che approderebbero in Regione su nomina squisitamente politica. Costo per le casse pubbliche: 6 milioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) “Vogliamo una riformaRegione fondata sulla semplificazione e sulla riqualificazione, anche motivazionale, del personale”. Questo assicurò Christianl’8 maggio 2019, quando appena eletto si presentò in consiglio regionale per illustrare all’Aula il programma politico del quinquennio a venire. Nel giro di due anni, qualcosa è cambiato. Radicalmente. Per rendersene conto basta scorrere le undici pagine che compongono il disegno di legge 107, proposto dallaa trazione sardo-leghista e attualmente in discussione in consiglio regionale. La preannunciata “semplificazione” si è tradotta nel varo (al momento solo auspicato) di un maxicomposto da 65 nuovi assunti che approderebbero in Regione su nomina squisitamente politica. Costo per le casse pubbliche: 6di ...

