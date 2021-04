Saputo: “Voglio migliorare la squadra. Il nuovo Dall’Ara? Il Covid non ci ha rallentato” (Di giovedì 22 aprile 2021) In un’intervista ai canali ufficiali del Bologna, Joe Saputo, tornato in città, ha parlato della squadra e dello stadio: “Stiamo passando un periodo difficile, so che i tifosi iniziano a parlare di mercato abbastanza presto, ma per noi non si parla di mercato durante la stagione. La nostra filosofia e volontà è di migliorare sempre la squadra, è il nostro obiettivo, ma aspettiamo per capire che verso avrà il mercato. Da quando sono qui ho sempre detto che Voglio il meglio per il Bologna. Lo stadio? Stiamo andando avanti, il Covid non ci ha ritardato troppo. Vogliamo finalizzare lo stadio temporaneo prima di iniziare i lavori del Dall’Ara. La pianificazione prosegue, è tutto in ordine. Ci tengo, lo aspetto. Spero di essere di ritorno abbastanza presto”. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) In un’intervista ai canali ufficiali del Bologna, Joe, tornato in città, ha parlato dellae dello stadio: “Stiamo passando un periodo difficile, so che i tifosi iniziano a parlare di mercato abbastanza presto, ma per noi non si parla di mercato durante la stagione. La nostra filosofia e volontà è disempre la, è il nostro obiettivo, ma aspettiamo per capire che verso avrà il mercato. Da quando sono qui ho sempre detto cheil meglio per il Bologna. Lo stadio? Stiamo andando avanti, ilnon ci ha ritardato troppo. Vogliamo finalizzare lo stadio temporaneo prima di iniziare i lavori del. La pianificazione prosegue, è tutto in ordine. Ci tengo, lo aspetto. Spero di essere di ritorno abbastanza presto”. Foto: Twitter ...

Advertising

sportli26181512 : Saputo: 'Bologna bello, ma non... balla. Mercato? Miglioreremo': Saputo: 'Bologna bello, ma non... balla. Mercato?… - 1000Cuori : ?? Joey Saputo intervistato a BFC Week: 'È un periodo difficile, ma voglio il meglio per il Bologna. Il progetto sta… - bologna_sport : #Bologna, torna a parlare Saputo - sportface2016 : #SerieA | #Bologna, le dichiarazioni del presidente Joey #Saputo - _Malibran : Sono entrata qui solo per Tommy e per lui ho conosciuto un gruppo di persone straordinarie. Una in particolare ha… -