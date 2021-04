Santuario Madonna dello Splendore | dove la sorgente fuga ogni dubbio

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ildellasi originò in seguito all’apparizione di Maria a Bertolino, un contadino del luogo che non venne inizialmente creduto. Si tratta di uno dei più noti e importanti edifici di culto della città di Giulianova, di cui ne è una delle principali attrazioni religiose e artistiche e meta di numerosi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... venerdì 23 aprile, avrà inizio la novena in preparazione alla festa annuale delladelle Grazie, compatrona della città e della diocesi di Grosseto, la cui immagine è venerata nel...Superato ildelladelle Vigne e la sua sinistra atmosfera, si prosegue per l'abitato di Montarolo lambendo il Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, raro esempio di bosco ...A partire da domani, venerdì 23 aprile, avrà inizio la novena in preparazione alla festa annuale della Madonna delle Grazie, compatrona della città e della diocesi di Grosseto, la cui immagine è vener ...Sapevi che il mese del Rosario è maggio, da sempre accostato alla Madonna ? Difatti nel mondo cattolico questo è il mese mariano ...