Santa dopo ‘Matrimonio a prima vista’ | il retroscena su Salvo “a telecamere spente”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 aprile 2021)sono una delle coppie di, il seguitissimo programma in onda su Realtime. E tra tutte la loro è sembrata da subito la coppia meno affiatata, al punto che molti telespettatori hanno iniziato a dubitare anche degli esperti che hanno deciso di unirli, date le evidenti incompatibilità di carattere. Non a caso i due non vedevano l’ora che il programma finisse e quando è arrivato il momento del confronto finale, lei non ha nemmeno voluto sentire quello cheaveva da dire: “Stai solo continuando a buttare m*** sopra di me”, ha detto, chiedendo poi agli esperti di poter riconsegnare la fede e di andare via, con lui che, invece, l’ha accusata di avere alzato un “muro”. E a molti è sembrato che fossela “cattiva” della coppia. ...