Sangue | botte | urla e gente in fuga | le immagini della rissa al pronto soccorso di Caserta – VIDEO

(Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Insulti, spintoni,in. È una parte dello spettacolo indecoroso e violento di unaavvenuta sabato 17 aprile aldell’Ospedale die che si vede in alcuneche uno dei presenti ha inviato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Quattro persone, per una lite nata da una discussione su chi avesse la precedenza per essere assistito, se le sono date di santa ragione provocando il panico tra gli altri pazienti e portando lo scompiglio tanto che sono dovuti intervenire i carabinieri che hanno condotto 3 dei protagonistiagli arresti ...

Caserta – Insulti, spintoni, botte, urla, sangue, gente in fuga. È una parte dello spettacolo indecoroso e violento di una rissa avvenuta sabato 17 aprile al pronto soccorso dell'Ospedale di Caserta e ...Le immagini le ha avute Francesco Emilio Borrelli, il quale, però da consigliere di maggioranza, potrebbe anche lavorare costruttivamente per far sì che i reparti più esposti del nosocomio casertano, ...