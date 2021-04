San Marino, domani l’atteso concerto per la promozione della campagna vaccinale (Di venerdì 23 aprile 2021) Verrà trasmesso domani sera, in diretta streaming su tutte le pagine istituzionali, il concerto della Banda Militare della Repubblica di San Marino, con la partecipazione straordinaria delle artiste Monica Hill, Sara Jane Ghiotti e Valentina Monetta. Un evento voluto per sensibilizzare tutti i cittadini a intraprendere la vaccinazione contro il Covid-19. Verrà trasmesso domani sera, in diretta streaming sui canali Facebook di tutte le Segreterie di Stato e del Congresso, il concerto di sensibilizzazione per l’adesione alla campagna vaccinale della Banda Militare della Repubblica di San Marino, diretta dal Maestro Stefano Gatta e con la partecipazione straordinaria delle artiste ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021) Verrà trasmessosera, in diretta streaming su tutte le pagine istituzionali, ilBanda MilitareRepubblica di San, con la partecipazione straordinaria delle artiste Monica Hill, Sara Jane Ghiotti e Valentina Monetta. Un evento voluto per sensibilizzare tutti i cittadini a intraprendere la vaccinazione contro il Covid-19. Verrà trasmessosera, in diretta streaming sui canali Facebook di tutte le Segreterie di Stato e del Congresso, ildi sensibilizzazione per l’adesione allaBanda MilitareRepubblica di San, diretta dal Maestro Stefano Gatta e con la partecipazione straordinaria delle artiste ...

