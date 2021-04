Samanta Togni compie gli anni ma rinuncia ai ritocchi nonostante il marito chirurgo (Foto)

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 22 aprile 2021) Una piccola festa in casa per il compleanno di. Ieri la splendida ballerina ha compiuto 40e ha soffiato le candeline stretta alla sua famiglia, i genitori, il figlio e suo. A 40sono tantissime le vip che scelgono di fare qualche ritocco, tante ben più giovani continuano a rifarsi fino a cambiare i lineamenti del viso. Lanon solo è giovane e bellissima ma non ha alcun desiderio di sottoporsi a qualche intervento,suosiaestetico. Mario Russo è l’uomo che le ha in parte cambiato la vita, le ha dato anche una spinta in più per fare il grande il salto. Innamoratissimi e felici ma niente ritocco, anche se ha ilè in casa. E’ il sogno di molte donne ...