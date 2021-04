Salvini: «Super League? Ha vinto la gente. Il Milan pensi al campionato» (Di giovedì 22 aprile 2021) Matteo Salvini, leader della Lega, parla del naufragio della Super League: ecco le dichiarazioni sulla vicenda Matteo Salvini, leader della Lega, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport sulla Super League. Super League – «Qual è la morale di questa storia? Che ha vinto la gente. La passione popolare ha battuto 2-0 gli interessi economici di pochi. I tifosi sono stati protagonisti. Anche quelli delle squadre coinvolte, io sono stato subito contrario anche se da Milanista forse avrei avuto convenienza dal progetto. tifosi inglesi hanno dimostrato che il calcio è ancora gioco e passione e questo vale più di 300 milioni». BORIS JOHNSON – «Giù il cappello. Mi sembra vincente su tutti i fronti, dai ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Matteo, leader della Lega, parla del naufragio della: ecco le dichiarazioni sulla vicenda Matteo, leader della Lega, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport sulla– «Qual è la morale di questa storia? Che hala. La passione popolare ha battuto 2-0 gli interessi economici di pochi. I tifosi sono stati protagonisti. Anche quelli delle squadre coinvolte, io sono stato subito contrario anche se daista forse avrei avuto convenienza dal progetto. tifosi inglesi hanno dimostrato che il calcio è ancora gioco e passione e questo vale più di 300 milioni». BORIS JOHNSON – «Giù il cappello. Mi sembra vincente su tutti i fronti, dai ...

