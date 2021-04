Salvini: il 25 aprile starò coi figli. C’è il coprifuoco. La Russa: bravo, troppe marcette inutili (Di giovedì 22 aprile 2021) Salvini e il 25 aprile. Puntuali, arrivano le polemiche. Il leader della Lega afferma che la festa cade di domenica. E che lui starà con i figli. “Quest’anno c’è il coprifuoco, ci sono le chiusure, starò con in figli, vado con loro al parco giochi, se posso”. “Ora c’è il coprifuoco – ricorda ancora – speriamo che tutti rispettino la legge“. Un riferimento alle polemiche dello scorso anno quando si svolsero comunque manifestazioni nonostante il lockdown. L’Anpi si indigna per le parole di Salvini sul 25 aprile Ma l’invito a rispettare il coprifuoco non va giù all’Anpi e alla sinistra, paladina del confinamento ma solo quando non c’è la festa della Liberazione. “Credo che il senatore Salvini funzioni a ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 aprile 2021)e il 25. Puntuali, arrivano le polemiche. Il leader della Lega afferma che la festa cade di domenica. E che lui starà con i. “Quest’anno c’è il, ci sono le chiusure,con in, vado con loro al parco giochi, se posso”. “Ora c’è il– ricorda ancora – speriamo che tutti rispettino la legge“. Un riferimento alle polemiche dello scorso anno quando si svolsero comunque manifestazioni nonostante il lockdown. L’Anpi si indigna per le parole disul 25Ma l’invito a rispettare ilnon va giù all’Anpi e alla sinistra, paladina del confinamento ma solo quando non c’è la festa della Liberazione. “Credo che il senatorefunzioni a ...

