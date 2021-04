Salvini dice che l’ambasciata Usa sconsiglia di venire in Italia per il coprifuoco. Ma non è così (Di giovedì 22 aprile 2021) Ieri ha fatto scalpore un documento dell’ambasciata americana che avvisava i cittadini USA riguardo i rischi che si corrono viaggiando in Italia. Oggi Salvini ha spiegato che è a causa del coprifuoco. Ma i documenti lo smentiscono “Non sono per l’ipocrisia alla Orlando, Franceschini, Speranza, le cose tra alleati si dicono, se riteniamo come tutte le regioni, i sindaci, che rinnovare fino a luglio il coprifuoco è devastante, l’ambasciata americana dice di non venire in Italia perché c’è il coprifuoco, il rischio terrorismo” ha spiegato Salvini ai microfoni di SkyTg24, al termine della segreteria politica del partito. Cosa diceva l’ambasciata USA? “Non viaggiate in ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Ieri ha fatto scalpore un documento delamericana che avvisava i cittadini USA riguardo i rischi che si corrono viaggiando in. Oggiha spiegato che è a causa del. Ma i documenti lo smentiscono “Non sono per l’ipocrisia alla Orlando, Franceschini, Speranza, le cose tra alleati si dicono, se riteniamo come tutte le regioni, i sindaci, che rinnovare fino a luglio ilè devastante,americanadi noninperché c’è il, il rischio terrorismo” ha spiegatoai microfoni di SkyTg24, al termine della segreteria politica del partito. CosavaUSA? “Non viaggiate in ...

Advertising

myrtamerlino : #Salvini dichiara di aver chiamato #Draghi sei volte per discutere del #coprifuoco. Come si dice a Napoli 'parlamm… - La7tv : #ottoemezzo Riaperture, Tomaso Montanari: 'Salvini dice il 26 aprile come la Liberazione? Il paragone non è appropr… - CarloCalenda : Emiliano e le energie incredibili. Più o meno quello che dice Salvini di Fontana. Parti diverse, toni simili, compo… - Tonymomi1 : RT @GiuliaCortese1: #Salvini, divorziato, è presidente del comitato scientifico di una fondazione (Sciacca) che attacca il #Papa per le sue… - MichesVioleta : RT @GiuliaCortese1: #Salvini, divorziato, è presidente del comitato scientifico di una fondazione (Sciacca) che attacca il #Papa per le sue… -