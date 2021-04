Salvini chiama, super Mario risponde: la verità è che finora Draghi ha gestito la pandemia come vuole la Lega (Di giovedì 22 aprile 2021) Giratela come volete, ma nel governo Draghi è passata la linea della Lega. Dopo l’astensione dei Ministri leghisti sul decreto riaperture votato ieri in CdM, la narrativa che ne è derivata sui maggiori quotidiani nazionali è quella di un premier che riesce a resistere e a non cedere alle richieste aperturiste di Salvini. Il tutto sarebbe giustificato dalla decisione di Draghi di lasciare il coprifuoco invariato alle 22, andando contro la pretesa del leader leghista di posticiparlo alle 23. Ecco, le cose si potrebbero leggere in un modo completamente diverso, e vi spiego perché. Punto primo. Matteo Salvini da un anno a questa parte voleva arrivare a un obiettivo: le riaperture. Riaperture dei locali, delle industrie, degli spostamenti tra Regioni. Il modo più semplice per solleticare la ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 aprile 2021) Giratelavolete, ma nel governoè passata la linea della. Dopo l’astensione dei Ministri leghisti sul decreto riaperture votato ieri in CdM, la narrativa che ne è derivata sui maggiori quotidiani nazionali è quella di un premier che riesce a resistere e a non cedere alle richieste aperturiste di. Il tutto sarebbe giustificato dalla decisione didi lasciare il coprifuoco invariato alle 22, andando contro la pretesa del leader leghista di posticiparlo alle 23. Ecco, le cose si potrebbero leggere in un modo completamente diverso, e vi spiego perché. Punto primo. Matteoda un anno a questa parte voleva arrivare a un obiettivo: le riaperture. Riaperture dei locali, delle industrie, degli spostamenti tra Regioni. Il modo più semplice per solleticare la ...

