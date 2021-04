Salvini che vuol riaprire tutto, ma per la la festa della Liberazione ricorda il coprifuoco e le chiusure (Di giovedì 22 aprile 2021) Matteo Salvini non parteciperà a nessuna manifestazione per la festa della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista del 25 aprile. Una novità? No. “Quest’anno c’è il coprifuoco, ci sono le chiusure, starò con in figli, vado con loro al parco giochi, se posso”, ha detto all’AdnKronos Matteo Salvini. E ancora:”Ora c’è il coprifuoco – ricorda ancora – speriamo che tutti rispettino la legge”. La sua esternazione ha fatto sorridere i più, perché da sempre in pandemia è stato il capitano degli “aperturisti”. Però, per il 25 aprile, ricorda invece di essere in pandemia. E questo, ovviamente, lo hanno notato le donne e gli uomini dell’Anpi. E (si indovini) chi è che lo ha ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Matteonon parteciperà a nessuna manizione per ladell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista del 25 aprile. Una novità? No. “Quest’anno c’è il, ci sono le, starò con in figli, vado con loro al parco giochi, se posso”, ha detto all’AdnKronos Matteo. E ancora:”Ora c’è ilancora – speriamo che tutti rispettino la legge”. La sua esternazione ha fatto sorridere i più, perché da sempre in pandemia è stato il capitano degli “aperturisti”. Però, per il 25 aprile,invece di essere in pandemia. E questo, ovviamente, lo hanno notato le donne e gli uomini dell’Anpi. E (si indovini) chi è che lo ha ...

