Salvini attacca Meloni | ' Noi al governo per incidere | loro pensano solo a protestare'

Advertising

NicolaPorro : #Salvini critica #Galli e i virologi star che tifano per il #lockdown. Un frizzantissimo passaggio dell'intervista… - NicolaPorro : ?? Virologi e giornalisti contro le #riaperture, l’assurdo rinvio a giudizio di #Salvini, l’immane spreco dei… - LegaSalvini : LETTA INCONTRA IL FONDATORE DI OPEN ARMS. #SALVINI LO ATTACCA: 'IO A PROCESSO E IL PD LI RICEVE' - LeTrullo : RT @GiuliaCortese1: #Salvini, divorziato, è presidente del comitato scientifico di una fondazione (Sciacca) che attacca il #Papa per le sue… - RobertoSignore7 : RT @ilriformista: Il sottosegretario alla Giustizia difende Grillo e attacca l’avvocato della vittima: Macina evoca insinua dubbi sul 'ruol… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini attacca

...che coinvolge la famiglia del loro fondatore non è un buon motivo per infangare il senatore... deputato di Azione: 'La sottosegretaria M5s alla Giustiziasui giornali l'avvocata della ...E anche. "Il governo ha disatteso l'accordo con gli enti locali", insiste il leader della Lega replicando alle critiche del centrosinistra dopo l'astensione in Cdm. "Non lasceremo il ...La sottosegretaria 5 stelle al Corriere: "Parla da legale o senatrice?" Bagarre in Parlamento. L'avv. Petrelli ad HuffPost: "L'agonismo ha travolto il processo penale" ...Continua il derby all’interno della destra tra chi è al governo e chi non c’è, tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Nonostante i suoi sbraitamenti, la linea di Draghi e Speranza ha prevalso su quella ...