Salute, il 45% delle donne soffre di occhio secco già prima della menopausa (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – Da sempre molti studi scientifici indicano una netta correlazione tra ormoni sessuali e occhio. L’effetto degli ormoni sessuali si manifesta infatti a molteplici livelli che interessano in senso quantitativo e qualitativo la secrezione lacrimale, i processi accomodativi di messa a fuoco delle immagini e la formazione di cataratta. Oggi, soprattutto durante il periodo di lockdown, le modificazioni a carico del film lacrimale e della superficie oculare sono drammaticamente aumentate e, anche se legate a patogenesi multifattoriale, nella donna compaiono anni prima proprio per le modifiche ormonali pre o menopausali. “Le attuali generazioni femminili hanno in media uno sviluppo ormonale molto anticipato, intorno ai 12-13 anni, rispetto ad un recente passato – spiega Luigi Marino, referente di Aimo, Associazione Italiana Medici Oculisti, per la Regione Lombardia – e poiché la vita ormonale ha comunque in termini temporali un limite, questo significa che queste ragazze si avvicineranno un domani alla menopausa verso i 45-48 anni, con conseguenti modificazioni che coinvolgono vari organi e apparati soprattutto quello oculare”. L’ESPERTO: “SINTOMI OCULARI NEL 60% DELLE DONNE IN POST-MENOPAUSA” Leggi su dire (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – Da sempre molti studi scientifici indicano una netta correlazione tra ormoni sessuali e occhio. L’effetto degli ormoni sessuali si manifesta infatti a molteplici livelli che interessano in senso quantitativo e qualitativo la secrezione lacrimale, i processi accomodativi di messa a fuoco delle immagini e la formazione di cataratta. Oggi, soprattutto durante il periodo di lockdown, le modificazioni a carico del film lacrimale e della superficie oculare sono drammaticamente aumentate e, anche se legate a patogenesi multifattoriale, nella donna compaiono anni prima proprio per le modifiche ormonali pre o menopausali. “Le attuali generazioni femminili hanno in media uno sviluppo ormonale molto anticipato, intorno ai 12-13 anni, rispetto ad un recente passato – spiega Luigi Marino, referente di Aimo, Associazione Italiana Medici Oculisti, per la Regione Lombardia – e poiché la vita ormonale ha comunque in termini temporali un limite, questo significa che queste ragazze si avvicineranno un domani alla menopausa verso i 45-48 anni, con conseguenti modificazioni che coinvolgono vari organi e apparati soprattutto quello oculare”. L’ESPERTO: “SINTOMI OCULARI NEL 60% DELLE DONNE IN POST-MENOPAUSA”

