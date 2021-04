Salone del Mobile | Luti si dimette da presidenza Albergatori di Milano in allarme per la temuta cancellazione

Advertising

Sala ha in mano la lettera con cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella conferma la sua presenza a Milano, il 5 settembre , giorno in cui dovrebbe inaugurarsi l'edizione...'Questa è una lettera che abbiamo ricevuto ieri dal Quirinale, che ci conferma la disponibilitàpresidente Sergio Mattarella ad essere a Milano il 5 settembre per l'inaugurazioneMobile'. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in un video pubblicato su Facebook. Il primo cittadino lancia quindi un appello agli espositori perché l'evento si svolga regolarmente. ...Per festeggiare questo traguardo, il marchio tedesco ha deciso di realizzare un’edizione speciale del modello più potente, cioè la Turbo S. È nata così la Porsche 911 Turbo S 20th Anniversary China, ...“Le dimissioni di ieri del presidente del Salone del mobile, Claudio Luti non sono di certo un buon segnale”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video sulle sue pagine social, ha ...