(Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tre Vilanti della Polizia e un furgone dei Vigili del Fuoco hanno chiuso via Santi Martiri all’altezza del civico 31 prima del sottopassaggio. Si attendono gli artificieri per unin un negozio. A quanto di apprende sono arrivate due telefonate a Polizia e Polizia municipale con la seguente minaccia: “”. Si sta provvedendo a chiudere tutta l’area jn attesa degli artificieri e delle unità cinofile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** ##Salerno: 'Facciamo saltare tutto', allarme bomba nella city ** - ilenia_salerno : RT @Franpesca_: Allora raga facciamo che se ti rubano la macchina ma non sporgi querela entro tre ore allora la macchina rubata non te la f… - salerno_vince : RT @DiReddito: La strategia è questa. Il 26 riapriamo. Poi mandiamo le telecamere a filmarvi mentre vi assembrate, perché lo sappiamo che… - ilenia_salerno : RT @DiReddito: La strategia è questa. Il 26 riapriamo. Poi mandiamo le telecamere a filmarvi mentre vi assembrate, perché lo sappiamo che… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno Facciamo

anteprima24.it

Riaperture, le ipotesi sul decreto di fine Aprileil punto della situazione sul nuovo decreto che dovrebbe essere approvato definitivamente entro la giornata di venerdì. Zona Gialla ...... in provincia di. 'La pandemia non è finita - ha detto - e io ritengo che uno degli errori ... Quiuna battaglia per tutte le aree turistiche, dal Cilento, alla costiera amalfitana e ...I record nell’alto e i giovani: Tamberi e Vallortigara faranno bene a Tokyo. L'ex campionessa delle Fiamme Gialle, oggi finanziera a Salerno, sogna di fare l'allenatrice ...Arrivata al successo tv a 67 anni grazie a X Factor è sposata con Alberto Salerno,. Hanno due figlie e tre nipoti: «ma non sono una nonna appiccicosa, vado da loro solo quando mi chiamano».