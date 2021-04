Salerno | bambina di 8 mesi soffocata in casa “Era meglio gettare il cuscino” dissero mamma e papà

Leggi su leggilo

(Di giovedì 22 aprile 2021) L’accusa ha chiesto l’ergastolo per Giuseppe Passariello e Immacolata Monti, genitori di Iolanda, lamorta ad appena 8nel giugno del 2019 in provincia di. In corso, presso la Corte di Assise di, il processo per la morte di Iolanda Passariello, ladi 8deceduta nella notte tra il L'articolo proviene da Leggilo.org.