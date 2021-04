Advertising

anteprima24 : ** ##Salerno, allarme bomba rientrato: merito di #Vello (VIDEO) ** - RoccoColombo2 : Allarme bomba nel centro di Salerno. Una telefonata alla Polizia: “Facciamo saltare tutto” - SergVessicchio : SALERNO, UN ALLARME BOMBA HA PROVOCATO LA CHIUSURA DI VIA SANTI MARTIRI - GiovannaStanzio : Salerno, allarme bomba in pieno centro: arrivano gli artificieri?? Praticamente io abito lì vicino! ?? - radioalfa : Salerno, allarme bomba in via SS Martiri Salernitani. Chiusa l'arteria e traffico in tilt -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno allarme

Attimi di apprensione questa mattina intorno alle ore 10 in Via Santi Martiri, a pochi passi dal centro di. A far precipitare sul posto Agenti della Polizia e Vigili del Fuoco unbomba: dalle prime notizie apprese sembrerebbe che un ordigno sia stato posto all'interno di un negozio di ...Attimi di apprensione questa mattina intorno alle ore 10 in Via Santi Martiri, a pochi passi dal centro di. A far precipitare sul posto Agenti della Polizia e Vigili del Fuoco unbomba: dalle prime notizie apprese sembrerebbe che un ordigno sia stato posto all'interno di un negozio di ...Stampa Attimi di apprensione questa mattina intorno alle ore 10 in Via Santi Martiri, a pochi passi dal centro di Salerno. A far precipitare sul posto le forze dell’ordine un allarme bomba, poi rivela ...Allarme bomba nel centro di Salerno, in via Santi Martiri. Una telefonata anonima, nella quale si minacciava di “far saltare tutto”, questa mattina avrebbe allertato la Polizia di Stato e gli agenti d ...