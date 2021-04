Advertising

proodeftiky : @PianetaLecce Le solite ovvietà come i suoi commenti a raisport,lo capirebbe anche un inesperto che si recuperano t… - salernonotizie : #Covid #Salernitana: tutti negativi i tamponi eseguiti sul gruppo squadra - Salernogranata : Salernitana; tutti negativi i tamponi effettuati - psb_original : La Salernitana tira un sospiro di sollievo, tutti negativi i tamponi del gruppo squadra #SerieB - salernotoday : Salernitana, tutti negativi i tamponi effettuati al gruppo squadra -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana tutti

Covid - 19, nuovi contagi nel salernitano: il report dei sindaci 21 aprile 2021 Covid - 19: un decesso e nuovi contagi in quattro comuni 22 aprile 2021negativi i tamponi effettuati al gruppo squadra 22 aprile 2021 Covid - 19: altri 17 positivi a Salerno città, tra cui una bimba 22 aprile 2021 Sono 1.912 i nuovi positivi in ...Covid nella: un tesserato è risultato positivo ai controlli 21 aprile 2021 Buone notizie in casa granata. Sono risultati negativi - comunica l' U. S1919 - i tamponi effettuati nella giornata di ieri dal gruppo squadra dopo la positività registrata di un tesserato . I test sono stati ripetuti appositamente. La prossima partita di ...Una rete ogni 193 minuti giocati. Non tanto in meno della durata di film come “C’era una volta in America” o “Via col vento”. Ma l’esperienza di Mario Balotelli con il Monza è stata fino ad ora tutto ...L'eventuale riapertura in zona gialla il prossimo 26 aprile sarà solo simbolica per il Teatro Ridotto. Ad un anno e più dalla chiusura causata dal lockdown, le porte ...