Sabrina Ferilli non ha mai avuto figli: Ecco il perché | La confessione (Di giovedì 22 aprile 2021) La famosissima attrice romana ha rilasciato un’intima confessione. Ha spiegato il motivo per il quale non ha avuto figli Sabrina Ferilli durante una cerimonia (getty images)La maternità è un desiderio che accomuna le donne, ma non tutte riescono a realizzare il sogno di avere dei figli. Alcune invece decidono volontariamente di non intraprendere una gravidanza. Questa decisione spesso è dettata dalla paura di perdere il proprio posto di lavoro o dalla scelta di dedicarsi alla carriera. A volte invece le donne semplicemente non ne avvertono l’esigenza. In una intervista piuttosto intima, la famosissima attrice romana Sabrina Ferilli ha affrontato proprio il delicato tema della maternità, spiegando il motivo che l’ha spinta ad “essere ... Leggi su kronic (Di giovedì 22 aprile 2021) La famosissima attrice romana ha rilasciato un’intima. Ha spiegato il motivo per il quale non hadurante una cerimonia (getty images)La maternità è un desiderio che accomuna le donne, ma non tutte riescono a realizzare il sogno di avere dei. Alcune invece decidono volontariamente di non intraprendere una gravidanza. Questa decisione spesso è dettata dalla paura di perdere il proprio posto di lavoro o dalla scelta di dedicarsi alla carriera. A volte invece le donne semplicemente non ne avvertono l’esigenza. In una intervista piuttosto intima, la famosissima attrice romanaha affrontato proprio il delicato tema della maternità, spiegando il motivo che l’ha spinta ad “essere ...

