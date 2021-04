Sa Panada di salsiccia e patate

Leggi su cityroma

(Di giovedì 22 aprile 2021) Oggi vi propongo un altro piatto tipico sardo, , è composta da un cestino di pasta violata con un ripieno che può variare anche in base ai propri gusti. Vi lascio la mia ricetta per prepararla. Ingredienti per 6 persone Ingredienti per la pasta : – 500 semola di semola rimacinata – 8 g di sale – 240 g di acqua circa – 55 g di strutto Ingredienti per il ripieno: – 600 g di– 350 g di– prezzemolo q.b. – 3 pomodori secchi – aglio q.b. – olio extravergine di oliva q.b. Procedimento: Vi invito a guardare anche la video ricetta sul mio canale YouTube. Per preparare Sasarda diiniziate nel preparare la pasta violada, setacciate la semola rimacinata in una ciotola, aggiungete il sale e circa la metà dell’acqua tiepida. Iniziate a impastare e inserite lo ...