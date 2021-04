Ryanair annuncia il nuovo volo estivo Napoli-Santorini: si aggiunge alle rotte verso le isole Baleari e Ionie (Di giovedì 22 aprile 2021) Una nuova rotta estiva da Napoli a Santorini è stata annunciata da Ryanair nel suo operativo estivo 2021. Sono ora 11 i collegamenti con l’Aeroporto internazionale di Napoli Capodichino: tra questi, alcune famose destinazioni estive come Minorca, Palma di Maiorca, Zara e Zante, tutte attive a partire da giugno in poi. Ryanair in una nota “conferma il proprio impegno su Napoli e si aspetta che il suo operativo estivo 2021 contribuirà a stimolare il traffico aereo regionale e la ripresa del settore turistico, mentre l’implementazione dei programmi di vaccinazione prosegue e l’Europa riaprirà in tempo per le vacanze estive”. L’operativo di Ryanair per l’estate 2021 su Napoli includerà: 4 aeromobili ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 aprile 2021) Una nuova rotta estiva daè statata danel suo operativo2021. Sono ora 11 i collegamenti con l’Aeroporto internazionale diCapodichino: tra questi, alcune famose destinazioni estive come Minorca, Palma di Maiorca, Zara e Zante, tutte attive a partire da giugno in poi.in una nota “conferma il proprio impegno sue si aspetta che il suo operativo2021 contribuirà a stimolare il traffico aereo regionale e la ripresa del settore turistico, mentre l’implementazione dei programmi di vaccinazione prosegue e l’Europa riaprirà in tempo per le vacanze estive”. L’operativo diper l’estate 2021 suincluderà: 4 aeromobili ...

