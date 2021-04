Russia, in migliaia manifestano per Navalny malgrado i divieti (Di giovedì 22 aprile 2021) migliaia di persone hanno manifestato in diverse città della Russia per protestare contro la detenzione del leader dell'opposizione Alexei Navalny, malgrado i pesanti avvertimenti emanati alla vigilia ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021)di persone hanno manifestato in diverse città dellaper protestare contro la detenzione del leader dell'opposizione Alexeii pesanti avvertimenti emanati alla vigilia ...

LiaQuartapelle : Ispirate dal coraggio di @navalny centinaia di migliaia di persone sono scese in strada in tutta la Russia da Mosca… - valigiablu : Russia, migliaia di cittadini in piazza a sostegno di Navalny nonostante le minacce di arresto… - ParvadomFab : RT @LiaQuartapelle: Ispirate dal coraggio di @navalny centinaia di migliaia di persone sono scese in strada in tutta la Russia da Mosca a B… - giovanniminiut1 : RT @LiaQuartapelle: Ispirate dal coraggio di @navalny centinaia di migliaia di persone sono scese in strada in tutta la Russia da Mosca a B… - Gio_Scorza : RT @LiaQuartapelle: Ispirate dal coraggio di @navalny centinaia di migliaia di persone sono scese in strada in tutta la Russia da Mosca a B… -