Rugby | Sei Nazioni Donne 2021 | Andrea Di Giandomenico annuncia il XV contro l’Irlanda

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il capo allenatore dell’ItaldiDi, nel corso della conferenza stampa, hato il XV in vista del prossimo matchvalevole per il Sei: “Abbiamo preparato la prossima partita con una grande attenzione nei dettagli e una maggiore fiducia nei nostri mezzi dopo la vittoria in Scozia. La precisione nella costruzione del gioco e la pressione in fase difensiva credo che saranno le due componenti fondamentali che potranno decidere il match in Irlanda”. Ecco il XV che scenderà in campo: 15 Vittoria OSTUNI MINUZZI(ValsuganaPadova, 5 caps),14 Manuela FURLAN (Arredissima Villorba, 77 caps), 13 Michela SILLARI (ValsuganaPadova, 59 ...