Rosaria Cannavò | chi è la nuova concorrente de L’Isola dei Famosi

(Di giovedì 22 aprile 2021), vediamo chi è lanaufraga che sta sbarcando adei: età, fidanzato, profilo Instagram La puntata dedeiche andrà in onda stasera… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Caustica_mente : Se al #GFvip Adua del Vesco è diventata Rosalinda Cannavò, all’ #isola Rosaria Cannavò diventerà Ada del Pesco? #isoladeifamosi - andreapalazzo2 : RT @DavideMoschetti: Quando sento nominare Rosaria Cannavó non posso non pensare a questa domenica con @peregopaola #isola - apathe_tic : RT @mebutnameless: #isola quello che ho pensato appena sentito ‘Rosaria Cannavò’ - Methamorphose30 : RT @mebutnameless: #isola quello che ho pensato appena sentito ‘Rosaria Cannavò’ - CarlaTZ1 : RT @Robby27781153: Ma Rosaria Cannavò è parente di Rosalinda????????????#tommasozorzi #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Rosaria Cannavò

Di mariaritagagliardi - 22/04/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Cenni biografici su, concorrente de 'L'Isola dei Famosi'.è ufficialmente una nuova naufraga de "L'Isola dei Famosi" . La showgirl sbarcherà in Honduras questa sera , durante la puntata ...In compagnia di Emanuela Tittocchia,e Manuela Ferrara, l'affascinante e giovanissimo ex corteggiatore di Uomini e Donne sarà uno delle nuove 'reclute' dell'adventure reality di ...