Rosaria Cannavò chi è | anni | fidanzato e Instagram della papabile naufraga all’Isola dei Famosi

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il nome diè spuntato tra i probabili naufraghi dell’edizione 2021 dell’Isola dei. Nonostante la giovane età, ha già molte esperienze televisive alle spalle e, oltre ad essere un’affermata showgirl nel panorama italiano, con quasi 170mila follower suè anche una nota influencer. Scopriamo il suo ritratto, dalla carriera alla vita privata. Chi è: biografia e carrieraè nata in Sicilia il 4 novembre del 1983. Dopo il diploma al liceo artistico, si è avvicinata al mondo dello spettacolo come ballerina e ha partecipato al primo provino a soli 18, quasi per caso, mentre accompagnava un’amica. Il suo approdo in televisione risale ai primi...