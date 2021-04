Romeo | “Con il ddl Zan la sinistra mina l' unità della maggioranza

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 22 aprile 2021) Nel giorno in cui è la Lega a segnare una distanza dall’agenda di governo, con l’astensione dei suoi ministri in Cdm, lui offre una lettura opposta. “Quando questo governo è nato, il premier Draghi ci ha detto: in una fase emergenziale come questa, occorre che tutti i partiti accantonino le divisioni che hanno segnato gli ultimi vent’anni. Del resto, anche l’appello del presidente Mattarella all’nazionale andava nella stessa direzione. Com’è che adesso Pd, M5s e Leu si sono messi in testa di voler portare avanti disegni di legge che sono delle vere e proprie bandiere politiche?”. A parlare è il capogruppo al SenatoLega, Massimiliano. E l’oggetto del contendere è la serie di proposte che il centrosta cercando in ogni modo di calendarizzare in Parlamento: il ddl Zan, una commissione sulle fake ...