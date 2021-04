Romano e il figlio morto senza sepoltura: “Raggi vergogna”. Ama replica: “Colpa del Covid” (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – Le ceneri del figlio, morto a 24 anni, “sono accatastate tra decine: uno strazio nello strazio. È un dramma di centinaia di famiglie”. La denuncia sullo stato dei cimiteri capitolini parte da Andrea Romano, parlamentare del Partito Democratico, che in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, rende nota la situazione di difficoltà in cui versa la sua famiglia. “Sono due mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. Due mesi che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. Sindaca Virginia Raggi, la tua vergogna non sarà mai abbastanza grande”, attacca Romano. Leggi su dire (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – Le ceneri del figlio, morto a 24 anni, “sono accatastate tra decine: uno strazio nello strazio. È un dramma di centinaia di famiglie”. La denuncia sullo stato dei cimiteri capitolini parte da Andrea Romano, parlamentare del Partito Democratico, che in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, rende nota la situazione di difficoltà in cui versa la sua famiglia. “Sono due mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. Due mesi che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. Sindaca Virginia Raggi, la tua vergogna non sarà mai abbastanza grande”, attacca Romano.

Advertising

repubblica : Roma scandalo cimiteri, il dramma di Andrea Romano (Pd): 'Raggi vergognati, da due mesi non riesco a seppellire mio… - repubblica : ?? Scandalo cimiteri a Roma, Andrea Romano (Pd): 'Raggi vergognati, da due mesi non riesco a seppellire mio figlio' - HuffPostItalia : 'Da 2 mesi non riesco a seppellire mio figlio a Roma. Raggi vergogna' - Agenzia_Dire : L’emergenza #Covid è “una giustificazione che viene solo sfruttata per giustificarsi“, aveva detto Andrea Romano. - Mirith_ : RT @claudio_2022: Andrea Romano, un tremendo dolore privato: 'Per colpa di Virginia Raggi non riesco nemmeno a seppellire mio figlio” h… -