Roma, Zingaretti: "Non sarò candidato sindaco. Gualtieri figura straordinaria" (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – Nicola Zingaretti non ha intenzione di correre per il Campidoglio. Vuole continuare a fare il governatore del Lazio ma un nome più di altri nel campo del centrosinistra gli viene in mente per le prossime elezioni a sindaco di Roma: Roberto Gualtieri. "Vorrei continuare a fare il presidente della Regione perché penso che in questa campagna vaccinale sia importante chiudere un percorso – ha dichiarato Zingaretti nel corso della trasmissione di RaiUno "Oggi è un altro giorno" – Sono contento e ringrazio veramente perché governo da 13 anni questo territorio e questo calore mi fa piacere, ma abbiamo per fortuna scelto le primarie e per fortuna a Roma c'è una ricchezza di personalità che con le primarie possono vincere. Penso ad esempio a Roberto Gualtieri, che è stato un eccellente ministro del Tesoro di questo Paese: insieme a tanti altri ha salvato l'Italia è potrebbe essere un'altra straordinaria figura".

