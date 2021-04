Advertising

_Carabinieri_ : Chiunque avesse voluto acquistare cocaina, hashish e marijuana, avrebbe potuto trovare un mercato aperto di giorno… - CorriereCitta : Roma, smantellato insediamento abusivo sotto al Ponte delle Valli: AMA e Polizia Locale sul posto - Jspeed93 : @GarauPina Tra l'altro il calcio italiano è stato il più colpito dal ffp. Inter, Milan e Roma hanno smantellato squ… - mariarosariafil : RT @_Carabinieri_: Chiunque avesse voluto acquistare cocaina, hashish e marijuana, avrebbe potuto trovare un mercato aperto di giorno e di… - franconemarisa : RT @_Carabinieri_: Chiunque avesse voluto acquistare cocaina, hashish e marijuana, avrebbe potuto trovare un mercato aperto di giorno e di… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma smantellato

RomaToday

Probabili formazioniAtalanta/ Quote: Pellegrini e Pessina a confronto Intanto per Andrea ... anche attraverso l'uso di aut aut, come abbiamo visto nei giorni scorsi, hala Super ...di Massimo Pittarello(Public Policy) - Il dissenso della Lega sull'orario del coprifuoco è l'episodio palese di ... l'impianto del Governo precedente non è stato (ancora). Nonostante ...Il saggio inchiesta di Pericle Camuffo e Monica Zornetta pubblicato in audiolibro grazie alla da LA CASE Books, digital Publisher californiano. Un audiolibro che ha il coraggio di raccontare quello ch ...Proteste questa mattina al consultorio di via di Pietralata 497, a Ponte Mammolo, durante il sit-in organizzato dal Coordinamento delle assemblee delle donne e delle libere soggettività del Lazio con ...