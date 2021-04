Roma, presidio lavoratori Farmacap: “Stipendi a rischio. Piano di risanamento economico immediato” (Di giovedì 22 aprile 2021) Questa mattina lavoratori e lavoratrici Farmacap, azienda speciale delle farmacie comunali di Roma, si sono radunati davanti alla sede di via Ostiense per manifestare contro le condizioni in cui versa la partecipata e per chiedere nuove misure economiche di sostegno per il rilancio dell’azienda. Il presidio, organizzato dalle sigle sindacale Cgil, Cisl, Uil e Usi, è stato istituito per mantenere pubblica un’azienda, come promesso dalla sindaca Virginia Raggi nella precedente campagna elettorale, che fornisce servizi indispensabili e importantissimi ai cittadini, ma che rischia la liquidazione coatta senza un intervento del Comune. Commissariamento infinito, incapacità di gestione aziendale, perdite di ricavi e pagamenti a rischio degli Stipendi dei dipendenti hanno spinto i ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 aprile 2021) Questa mattinae lavoratrici, azienda speciale delle farmacie comunali di, si sono radunati davanti alla sede di via Ostiense per manifestare contro le condizioni in cui versa la partecipata e per chiedere nuove misure economiche di sostegno per il rilancio dell’azienda. Il, organizzato dalle sigle sindacale Cgil, Cisl, Uil e Usi, è stato istituito per mantenere pubblica un’azienda, come promesso dalla sindaca Virginia Raggi nella precedente campagna elettorale, che fornisce servizi indispensabili e importantissimi ai cittadini, ma che rischia la liquidazione coatta senza un intervento del Comune. Commissariamento infinito, incapacità di gestione aziendale, perdite di ricavi e pagamenti adeglidei dipendenti hanno spinto i ...

