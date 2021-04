Roma, I casi di “allergia alle sanificazioni” dei conducenti dell’Atac (Di giovedì 22 aprile 2021) A ridosso della ripresa delle attività sono 20 le richieste di “esonero dalla guida” da parte degli autisti dell’Atac, ma se ne prevedono molte di più. La motivazione? allergia alle sanificazioni all’interno dei mezzi di trasporto, gli stessi che poco tempo fa si diceva venivano sanificati “alla buona e velocemente”. Passati al vaglio dei NAS, i bus sembrerebbero effettivamente non igienizzati alla perfezione, ma i conducenti affermano il contrario, tanto da chiedere alla direzione di potersi occupare di mansioni diverse dalla guida del veicolo. Questo proprio in concomitanza con il ritorno in classe, il che prevede un aumento dei passeggeri che usufruiranno delle navette. L’allergia al disinfettante anti-Covid potrebbe essere un altro ostacolo per il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 aprile 2021) A ridosso della ripresa delle attività sono 20 le richieste di “esonero dalla guida” da parte degli autisti, ma se ne prevedono molte di più. La motivazione?all’interno dei mezzi di trasporto, gli stessi che poco tempo fa si diceva venivano sanificati “alla buona e velocemente”. Passati al vaglio dei NAS, i bus sembrerebbero effettivamente non igienizzati alla perfezione, ma iaffermano il contrario, tanto da chiedere alla direzione di potersi occupare di mansioni diverse dalla guida del veicolo. Questo proprio in concomitanza con il ritorno in classe, il che prevede un aumento dei passeggeri che usufruiranno delle navette. L’al disinfettante anti-Covid potrebbe essere un altro ostacolo per il ...

