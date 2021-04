Roma Capitale in campo per l’Europeo: pronto il piano per la Fan Zone (Di giovedì 22 aprile 2021) Celebrare il 60° anniversario degli Europei di calcio e riportare verso la normalità l’organizzazione dei grandi eventi: sono i due obiettivi che animeranno UEFA EURO 2020, la 16ª edizione del torneo continentale per squadre nazionali maggiori maschili, organizzato dalla UEFA. Roma sarà così protagonista assoluta di un mese caratterizzato finalmente da socialità e condivisione, dopo un lungo periodo di chiusure e restrizioni. Durante i giorni del torneo, infatti, Roma Capitale, in sinergia con UEFA e la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), organizzerà iniziative diffuse sul territorio cittadino. Lo Stadio Olimpico potrà ospitare, sulla base di protocolli sanitari per il contenimento e la prevenzione del Covid, circa 16mila spettatori. Viene presentata oggi ufficialmente la Local Ambassador per Roma di UEFA ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 22 aprile 2021) Celebrare il 60° anniversario degli Europei di calcio e riportare verso la normalità l’organizzazione dei grandi eventi: sono i due obiettivi che animeranno UEFA EURO 2020, la 16ª edizione del torneo continentale per squadre nazionali maggiori maschili, organizzato dalla UEFA.sarà così protagonista assoluta di un mese caratterizzato finalmente da socialità e condivisione, dopo un lungo periodo di chiusure e restrizioni. Durante i giorni del torneo, infatti,, in sinergia con UEFA e la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), organizzerà iniziative diffuse sul territorio cittadino. Lo Stadio Olimpico potrà ospitare, sulla base di protocolli sanitari per il contenimento e la prevenzione del Covid, circa 16mila spettatori. Viene presentata oggi ufficialmente la Local Ambassador perdi UEFA ...

