Roma - Atalanta Live 0 - 1: la sblocca Malinovskyi al 26' (Di giovedì 22 aprile 2021) 46' Finisce il primo tempo 44' La Roma che si riaffaccia con forza nell'area di rigore atalantina dopo 10 minuti in apnea: Lorenzo Pellegirni si inserisce in area e cade dopo un contatto con Djimsiti, ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 aprile 2021) 46' Finisce il primo tempo 44' Lache si riaffaccia con forza nell'area di rigore atalantina dopo 10 minuti in apnea: Lorenzo Pellegirni si inserisce in area e cade dopo un contatto con Djimsiti, ...

Advertising

adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - OfficialASRoma : ?? Dzeko ha realizzato 6 gol contro l’Atalanta in Serie A. Contro nessuna squadra ha un bilancio di reti migliore i… - ZZiliani : Un vero peccato che non venga attuata la proposta #Neville, che da tifoso United vuole il Manchester retrocesso:… - ilRomanistaweb : #RomaAtalanta, infortunio per #Calafiori: sostituito da Bruno Peres Il terzino sinistro è rimasto negli spogliatoi… - gringoserra78 : Hahahaha.. povera #Roma surclassata fin'ora da una grande #Atalanta speriamo di non resuscitarli noi domenica ??????? #RomaAtalanta 0-1 -