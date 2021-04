Roma-Atalanta: le formazioni ufficiali (Di giovedì 22 aprile 2021) Alle 18:30 all’Olimpico va di scena il primo posticipo della 32a giornata di Serie A fra Roma e Atalanta. Di seguito le formazioni ufficiali: Roma, (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca. Atalanta, (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini. Foto: Daily Star L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Alle 18:30 all’Olimpico va di scena il primo posticipo della 32a giornata di Serie A fra. Di seguito le, (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca., (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini. Foto: Daily Star L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - OfficialASRoma : ?? Dzeko ha realizzato 6 gol contro l’Atalanta in Serie A. Contro nessuna squadra ha un bilancio di reti migliore i… - Atalanta_BC : ???? Stadio Olimpico, Roma #RomaAtalanta #GoAtalantaGo ???? - denni1327 : Mi piacerebbe se vincessimo e soprattutto se facessimo una bella gara. Fossi nei nostri giocatori lo farei, quantom… - sportface2016 : #RomaAtalanta, le formazioni ufficiali -