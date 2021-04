Roma-Atalanta, infortunio muscolare: il tecnico perde una pedina (Di giovedì 22 aprile 2021) Guai per la Roma. Fonseca perde Calafiori per infortunio alla fine del primo tempo. A rischio il match contro il Manchester United. Si complicano le cose per la Roma di Paulo Fonseca. Oltre allo svantaggio contro l’Atalanta, il tecnico giallorosso deve fare i conti anche con un infortunio. L’allenatore dei capitolini, infatti, è stato costretto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 22 aprile 2021) Guai per la. FonsecaCalafiori peralla fine del primo tempo. A rischio il match contro il Manchester United. Si complicano le cose per ladi Paulo Fonseca. Oltre allo svantaggio contro l’, ilgiallorosso deve fare i conti anche con un. L’allenatore dei capitolini, infatti, è stato costretto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

