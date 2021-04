Roma-Atalanta, i convocati di Fonseca: presente Darboe, fuori Diawara (Di giovedì 22 aprile 2021) Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei convocati in vista di Roma-Atalanta, sfida delicatissima nel turno infrasettimanale della trentaduesima giornata di Serie A. Assente Diawara, in attacco c’è spazio per Ciervo e Darboe. Portieri – Pau Lopez, Mirante, Fuzato. Difensori – Karsdorp, Ibanez, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Bruno Peres, Calafiori. Centrocampisti – Cristante, Pellegrini, Villa, Veretout, Pastore, Mkhitaryan. Attaccanti – Ciervo, Darboe, Dzeko, Mayoral, Perez. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Pauloha diramato l’elenco deiin vista di, sfida delicatissima nel turno infrasettimanale della trentaduesima giornata di Serie A. Assente, in attacco c’è spazio per Ciervo e. Portieri – Pau Lopez, Mirante, Fuzato. Difensori – Karsdorp, Ibanez, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Bruno Peres, Calafiori. Centrocampisti – Cristante, Pellegrini, Villa, Veretout, Pastore, Mkhitaryan. Attaccanti – Ciervo,, Dzeko, Mayoral, Perez. SportFace.

Advertising

adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - ZZiliani : Catastrofico il ko del #Milan: se l’#Atalanta batte la #Roma può scavalcarlo, con la #Juve salita a -1. Il calendar… - DiMarzio : #RomaAtalanta, le probabili scelte di #Gasperini - AesseOmar : Da stamattina convinto che la Roma batterà l’atalanta. Non so assolutamente perché ma questo è - sportface2016 : #RomaAtalanta, i convocati di #Fonseca -